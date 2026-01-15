Haberler

Sivas Belediyesi SCADA Sistemi ile suda 57 milyon lira tasarruf sağladı


Sivas Belediyesi, hayata geçirdiği 'Su Yönetim Merkezi ve SCADA Sistemi' ile son bir yılda 57 milyon lira tasarruf sağladı ve kayıp kaçak oranını yüzde 43’e düşürdü. Başkan Adem Uzun, sistem sayesinde suyun yönetiminde dijitalleşmenin önemini vurguladı.

Sivas Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Su Yönetim Merkezi ve SCADA Sistemi" ile son bir yılda 57 milyon lira tasarruf elde edilirken, kayıp kaçak oranının yüzde 43'e gerilediği bildirildi.

Belediye Başkanı Adem Uzun, Sivas Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri (SİBESKİ) Müdürlüğünde düzenlediği toplantıda, kent genelinde suyun daha etkin, verimli ve sürdürülebilir şekilde yönetilmesini sağlamak amacıyla kurulan sistem hakkında basın mensuplarını bilgilendirdi.

Uzun, su yönetiminde dijitalleşmenin önemine dikkati çekerek, SCADA sistemi sayesinde basınç, arıza ve kayıp kaçak durumlarının anında tespit edildiğini söyledi.

Kaynağından musluğa kadar suyun doğru yönetileceğini belirten Uzun, "SCADA ile bu yönde önemli bir teknolojik adımı atmış olduk. Belirlediğimiz stratejiyi iki temel üzerine oluşturduk. Birisi kayıp kaçak ile mücadele diğeri ise alternatif kaynaklar oluşturmaktı. Kayıp kaçak konusunda altyapıda çok önemli yatırımlar yaptık. Genel bütçenin yüzde 8'i altyapıya yatırım yapılırken biz bunu iki katına çıkardık. Yüzde 53'e varan kayıp kaçak oranını yüzde 43 seviyesine indirdik. Böylece yüzde 10'luk bir tasarruf sağlamış olduk." dedi.

Uzun, özellikle gece saatlerinde yapılan dinlemelerle 42 noktada kayıp kaçak tespit edildiğini aktararak, şunları kaydetti:

"SCADA ile kayıp kaçak konusunda yaptığımız çalışmalarda da saniyede 77,5 litre tasarruf sağlar duruma geldik. Her iki çalışmada saniyede toplam 98,5 litre tasarruf sağladık. Yaklaşık 57 milyon lira değerinde bir tasarruf elde ettik. Şehrimizin en büyük mahallesi olan Şeyh Şamil Mahallesi'ne yetecek kadar hatta Şarkışla ilçemize yetecek kadar suyu bu sene tasarrufla elde ettik. SCADA sistemi sayesinde aboneler, hatlar, hatlardaki su durumu ve tüketim değerlerini detaylı şekilde izleyebiliyoruz. ÖZBELSAN tarafından geliştirilen yeni su sayaçlarını da SCADA sistemine entegre edeceğiz. Artık sayaçlardaki kartlı sistemi bitiriyoruz. Su yükleme noktalarına gidip su yükleme işini de bitiriyoruz. Vatandaşımız uzaktan e-Devlet şifresi ile belediyemizin sitesine giriş yaparak istediği oranda su yükleyebilecek."

