Sivas'a şehit ateşi düştü

Sivas Valiliği: "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucunda şehit olan Yıldızeli ilçemize kayıtlı P. Uzm. Çvş. Özkan Lale şehit olmuştur."

SİVAS - Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Özkan Kale'nin şehadet haberi memleketi Sivas'a ulaştı.

Sivas Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, Yıldızeli ilçesi nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Özkan Kale'nin Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit olduğu belirtildi. Açıklamada, "Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz." denildi.