Sivas'taki Ulaş Baharözü Barajı'nda su tutuldu

TARIM ve Orman Bakanlığı, 160 milyon lira yatırımla Sivas'a kazandırılacak Ulaş Baharözü Barajı'nda su tutulduğunu duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sivas'ın bereketine bereket katacak Ulaş Baharözü Barajı'nda su tutuldu. 160 milyon TL yatırımla şehrimize kazandıracağımız baraj, 944 bin metreküp depolama kapasitesiyle 2 bin 450 dekar tarım arazisini can suyuyla buluşturacak. Sivas'ımıza ve bölgemize hayırlı, bereketli olsun" ifadelerine yer verildi.