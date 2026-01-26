Haberler

Sivas'taki Ulaş Baharözü Barajı'nda su tutuldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, Sivas'ta 160 milyon lira yatırımla inşa edilen Ulaş Baharözü Barajı'nda su tutulduğunu açıkladı. Baraj, 2 bin 450 dekar tarım arazisini sulama imkanı sağlayacak.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sivas'ın bereketine bereket katacak Ulaş Baharözü Barajı'nda su tutuldu. 160 milyon TL yatırımla şehrimize kazandıracağımız baraj, 944 bin metreküp depolama kapasitesiyle 2 bin 450 dekar tarım arazisini can suyuyla buluşturacak. Sivas'ımıza ve bölgemize hayırlı, bereketli olsun" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
