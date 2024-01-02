Şişli'de İETT Otobüsü Hafriyat Kamyonuna Çarptı: 8 Yaralı

Kaza, saat 06.30 sıralarında Kaptanpaşa Mahallesi Darülaceze Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 TP 5803 plakalı İETT otobüsü, inşaatın önünde park halinde bulunan 10 FZ 944 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı. Çarpma sonucu otobüsün şoförü ve araçta bulunan 8 yolcu yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlar, sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel