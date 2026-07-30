Haberler

Sisi ve Dibeybe, Libya’da istikrarın güçlenmesi ve işbirliğinin geliştirilmesini görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe iki ülke arasında işbirliğinin geliştirilmesini ve Libya'da istikrarın desteklenmesi konularını ele aldı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe iki ülke arasında işbirliğinin geliştirilmesini ve Libya'da istikrarın desteklenmesi konularını ele aldı.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Sisi ile Dibeybe'nin Mısır'ın el-Alemin kentinde bir araya geldiği belirtildi.

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli'nin de katıldığı toplantıda, iki ülke işbirliğini geliştirmenin yollarının ele alındığı aktarıldı.

Görüşmede tarafların elektrik, enerji, altyapı ve sektörlerde işbirliğini güçlendirmek için çaba sarf etmek ve iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmak için çalışmak konularında mutabık kaldığı kaydedildi.

Sisi'nin ülkesinin "Libya'nın istikrar ve refahının desteklenmesi ile birliğin ve toprak bütünlüğünün korunması konusundaki kararlılığını" teyit ettiği aktarıldı.

Dibeybe'nin ise iki ülkede kalkınma ve refahı sağlamak amacıyla tüm alanlarda ilişkileri daha ileriye taşıma çalışmalarının sürdürülmesinin önemini vurguladığı belirtildi.

Dibeybe'nin ayrıca, Mısır'ın Libya'nın güvenlik ve istikrarını destekleyen tutumunu takdir ettiği ve Kahire'nin bu tutumunun iki ülke ve halk arasındaki tarihi bağların derinliğini yansıttığını ifade ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA
Ahbap soruşturmasında 7 kişi için tutuklama talebi

Çok sayıda tutuklama talebi! Aralarında ünlü iş insanı da var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karolin Fişekçi'den dikkat çeken hamle! Aylık abonelik ücreti 4 bin TL oldu

İşler tıkırında! Aylık abonelik ücretini duyan kulaklarına inanamıyor
Sedat Peker'e özenen Hadise, verdiği sözü tuttu

Sedat Peker'e özenen Hadise, verdiği sözü tuttu
Dursun Özbek'ten üyelere sert tepki

Dursun Özbek'i de çıldırttılar!
Fas'tan İspanya'ya göçmen akını

Bu sefer Yunanistan değil! Avrupa ülkesine akın ediyorlar
Sahilde tesadüfün böylesi: İHA bulan adamdan ikinci keşif

Tesadüfün böylesi! Sahilde yürürken karşısına ikinci kez buldu
Kuyudan gelen sesleri duyan çoban gördüğü manzara karşısında kahroldu

Garip sesler duyan çoban, kuyuda gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Arda Güler'i bile şaşkına çevirdi! Taraftarlardan büyük tepki, takımdan gitsin istiyorlar

Taraftarlardan büyük tepki, takımdan gitsin istiyorlar