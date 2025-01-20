Şırnak Valisi Birol Ekici, 'Yılın Kareleri' Oylamasında Tercihlerini Belirledi

Şırnak Valisi Birol Ekici, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ekici, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Murat Şengül'ün "Devrilen diktatör" ve Hesham Elsherif'in "Özgürlük kulesi" fotoğrafını tercih eden Ekici, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Alper Tüydeş'in "Saklı" ve İsmail Kaplan'ın "Tek sıra" başlıklı karesine oy verdi.

"Haber"de Barış Seçkin'in "Dış işleri" ile Mehmet Ekin Mengüarslan'ın "Mavi Vatan savunması", "Günlük hayat" kategorisinde ise Bestami Bodruk'un "Kar eğlencesi" fotoğraflarına oy veren Ekici, "Spor"da da tercihini Filip Stevanoviç'in "Iska" karesinden yana yaptı.

Ekici, Anadolu Ajansı muhabirlerini tarihe geçen kareleri için tebrik ettiğini, her yıl olduğu gibi bu yıl da fotoğraf seçmede zorlandığını belirtti.