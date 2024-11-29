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Şırnak'ta Modern Serada Tropikal Meyveler Ekildi

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Şırnak'ta Silopi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde modern seracılık uygulamaları kapsamında avokado, pepino, çarkıfelek ve papya meyvelerinin fideleri ekildi. 4 ay sonra ilk meyvelerin alınması bekleniyor.

Şırnak'ta avokado, pepino, çarkıfelek ve papya meyvelerinin fideleri ekildi

Silopi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde modern seracılıkta Meksika meyveleri ekildi

ŞIRNAK - Şırnak'ta Silopi Kaymakamlığı ile Silopi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasından imzalanan protokol ile okula ait 2 dönüm arazi üzerinde kurulan modern seralarda tropikal meyvelerin fideleri ekildi.

Vali Birol Ekici'nin katılımı AR-GE çalışmaları sonucunda avokado, pepino, çarkıfelek ve papya meyvelerinin fideleri dikildi. Anavatanı Orta Meksika olan meyvelerin 4 ay sonra ilk meyvesini vermesi bekleniyor.

Okul Müdürü Hakkı Kaya, okul bünyesinde Tarım Teknolojileri Bölümü olduğunu ve 2 dönümlük arazide kapalı modern serada öğrencilere eğitim verdiklerini söyledi. Yaptıkları AR-GE çalışmalarında iklim ve toprak uyumunu tespit edip avokado, pepino, çarkıfelek ve papya meyvesini toprakla buluşturduklarını belirten Kaya, "Amacımız Silopi'de, Şırnak'ta, Güneydoğu'da, Doğu Anadolu'da bir öncü olması. Ürünümüzü de alacağımızı düşünüyoruz. Bu süreçte Silopi Kaymakamlığımıza, Şırnak Valiliğimize, Şırnak Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ve Silopi Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teşekkür ediyoruz" dedi.

Okulda usta öğretici olan Raşid Nayır, 10 senelik tecrübesi olduğunu, 4 çeşit meyve ekip 4 ay sonra meyvesini vermesini beklediklerini kaydetti.

Etkinliğe, Silopi Kaymakam Cihat Koç, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, İlçe Emniyet Müdürü Kamil Aydın öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Şırnak'ta Modern Serada Tropikal Meyveler Ekildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MELİH YİĞİT - Güncel
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