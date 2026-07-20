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Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 51 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 51 şüpheli hakkında işlem yapıldı
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Şırnak'ta 13-19 Temmuz'da düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 51 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Operasyonlarda gümrük kaçağı sigara, elektronik eşya, kozmetik ve mutfak malzemesi gibi çok sayıda ürün ele geçirildi.

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 51 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte 13-19 Temmuz'da asayiş ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, gümrük kaçağı 11 bin 138 paket sigara, 63 elektronik sigara, 44 kilogram nargile tütünü, 8 kilogram çay, 100 puro, 340 elektronik sigara likiti, 480 sigara kağıdı, 30 cep telefonu, 1692 hırdavat malzemesi, 430 muhtelif giyim eşyası, 237 mutfak eşyası, 1116 büro malzemesi, 14 elektronik eşya ve 247 kozmetik ve süs eşyası ele geçirildi, 51 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan
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