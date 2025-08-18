Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonları: 34 Kişi Gözaltında

Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonları: 34 Kişi Gözaltında
Güncelleme:
Şırnak'ta düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında toplamda 34 kişi hakkında işlem yapıldı. Yapılan aramalarda gümrük kaçağı ürünlerle birlikte çeşitli kaçak malzemeler ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince 9-15 Ağustos'ta asayiş ve kaçakçılık faaliyetlerine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Operasyonlarda yapılan aramalarda, gümrük kaçağı olduğu değerlendiren 12 bin 963 paket sigara, 64 elektronik sigara, 12 kilogram çay, 30 kilogram nargile tütünü, 360 puro, 155 cep telefonu, 78 termos, 376 oyuncak, 2 bin 9 muhtelif inşaat malzemesi, 91 büro eşyası, 127 muhtelif el aleti, 68 kozmetik malzemesi, 158 süs eşyası, 70 tıbbi malzeme, 77 mutfak eşyası ve 233 muhtelif inşaat malzemesi, 1 gram kubar esrar ve sentetik ecza malzemesi ele geçirildi.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
