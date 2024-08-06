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Şırnak'ta doğal bal üreticileri tedirgin

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Şırnaklı arıcılar, gezginci arıcılar yüzünden ürettikleri doğal balın ellerinde kaldığını söyledi. Arıcılar, başka illerden gelen gezginci arıcıların Beytüşşebap ve Uludere yaylalarında doğal bal üreten arıcılara zarar verdiğini kaydetti.

Şırnak'ta doğal bal üreticileri tedirgin

ŞIRNAK - Şırnaklı arıcılar, gezginci arıcılar için tedirginlik yaşadıklarını belirtti. Doğal bal ürettiklerini söyleyen Şırnaklı arıcılar, gezginci arıcılar yüzünden ürettikleri doğal balın ellerinde kaldığını söyledi.

Şırnaklı yüzlerce arıcı her yıl yaşadıkları sorunu bu yılda yaşadıkları için tedirgin olduklarını dile getirdi. Arıcılar, başka illerden gelen gezginci arıcıların Beytüşşebap ve Uludere yaylalarında doğal bal üreten arıcılara zarar verdiğini kaydetti. Hatay, Siirt, Mardin ve Diyarbakır'dan Şırnak yaylalarında gelen gezginci arıcıların bal arılarına şeker verip kısa sürede sağım yaptıktan sonra başka bölgeye giderek yılda 3 kere sağım yaparken, Şırnaklı arıcılar doğal bal ürettikleri için yılda bir kere sağım yapabiliyor. Bu sorunun günden güne büyüdüğünü söyleyen arıcılar tedirgin olduklarını dile getirdi. Ballarını satamadıkları için ellerinde kaldığını söyleyen arıcı Rıdvan Enç, Faraşin yaylasında konaklatılan 100 binden fazla arılı kovan olduğunu söyledi. Enç, "Arıcılığın zorluğundan bahsetmek istiyorum. Bu sene çok arı yoğunluğu var. Arı yığını var. Bu yıl bal üretimi için verimli geçeceğini zannediyorum. Bal üretimi için geliyoruz. Dışarıdan gelenler ise şeker veriyor. Bize zarar veriyor. 100 bin arılı kovan var. Elimizde balımız kalıyor. Süzmeciler daha ucuza verdiği için bizim doğal balımız elimizde kalıyor. Bu konuda bir çözüm bulunsun istiyoruz. Faraşin yaylası çok güzel bir yayla ancak dışarıdan gelenler bize arılarımıza zarar veriyor" dedi.

(SRD-AKK-Y)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Beytüşşebap Uludere Şırnak Ekonomi Güncel Haberler

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