Şırnak'ta emniyet ve jandarmaya tahsis edilen 159 yeni araç hizmete alındı

ŞIRNAK'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına İçişleri Bakanlığı tarafından tahsis edilen 159 yeni araç, düzenlenen törenle hizmete alındı.

İçişleri Bakanlığı tarafından İstanbul'da hayırseverlerin bağışlarıyla temin edilen araçlardan 129'u emniyet birimlerine, 30'u jandarmaya gönderildi. Araçlar, Özel Harekat Şube Müdürlüğü otoparkında gerçekleştirilen törenle görevlilere teslim edildi. Törene Vali Birol Ekici, Çakırsöğüt 1'inci Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Şinasi Güçlü, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, siyasi parti temsilcileri ile polis ve jandarma personeli katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Vali Birol Ekici, yeni araçlarla güvenlik birimlerinin sahadaki kapasitesinin güçleneceğini belirterek, 'Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 9 bin 200 araç emniyet ve jandarma teşkilatlarımıza teslim edildi. Şırnak'a gönderilen 159 araç, aynı anda hizmete alınan en yüksek araç sayısıdır. Şırnak, Türkiye'nin en güvenli şehirlerinden biridir. Huzur ve güven için 7 gün 24 saat çalışmaya devam edeceğiz' dedi.

'ŞIRNAK'IN GİDİLEMEYEN BİR NOKTASI YOKTUR'

Kentte güvenlik ve gözetim altyapısının güçlendirildiğini söyleyen Vali Ekici, "Emniyet Müdürümüz söyledi, 'Şırnak en güvenli ve huzurlu şehir oluncaya kadar çalışacağız' diye. Jandarmamız da aynı kararlılıkla görev yapıyor. Buradan birkaç rakamı söylemek istiyorum. Bizim şehrimizde şu anda okullarımızın tamamı kamerayla donatılmış durumda. Şehirlerimizin, ilçelerimizin tamamı kamerayla yine donatılmış durumda. Yine köy muhtarlarımızdan talep edenlere, köylere kameraları takıyoruz. Daha huzurlu ve güvenli Şırnak için 7 gün 24 saat hiç durmadan çalışıyoruz. Bu çalışmalarımız esnasında aslında halkımızın da bizimle birlikte çalıştığını ve bize destek verdiğini, en büyük desteği hemşerilerimizden aldığımızı buradan ifade etmek istiyorum. Geçen ay 40 bin vatandaşımız 112'yi aramış. 40 bin vatandaşımız şüphelendiği konuları arama bize bildirmek için 7 gün 24 saat 112'yi arıyor. Biz bu aldığımız İhbarları anında olay yerine müdahale ederek vatandaşımızın huzuru ve güveni için çalışmalar yürütüyoruz. Şırnak bugün Türkiye'nin en güvenli şehirlerinden birisidir. Gidilemeyen bir noktası yoktur. Dolaşılamayan bir noktası yoktur" dedi.

'BU YIL 13 MİLYON DOLARLIK İHRACAT YAPILDI'

Alınan araçların kamu güvenine ve huzuruna katkı sunacağını ifade eden Vali Ekici, "Şehrimiz 13 milyon dolarlık ihracatın yapıldığı, dağlarından 81 bin varil günlük petrol üretilen bir şehirdir. Adeta bereketli hilalin parlayan yıldızıdır. Bölgesinde parlayan bir yıldızdır. Ekonomik gelişme ve işsizlik açısından baktığımız zaman da yine bölgede çok belirgin bir şekilde öne çıkmaktadır. Türkiye'nin en büyük ihracatının yapıldığı Habur Sınır Kapısı'na sahibiz. ve bu kapıdan bir önceki yıl 14 milyon dolar bu yıl da 13 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Ekonominin gelişmesi, huzurun ve güvenin artması için bir defa kamu düzen ve güvenliği olmazsa olmazdır. Bu araçlarla işte bu kamu düzen ve güvenini daha ileriye götüreceğiz. Halkımıza daha çok hizmet edeceğiz. ve onların ihbarlarına onların en zor duruma düştükleri zaman en hızlı şekilde yanlarında olabilmek için bu araçlarda halkımıza daha güzel hizmet sunacağız" diye konuştu.

İL EMNİYET MÜDÜRÜ SAZAK: ŞIRNAK'TA TEK BİR SUÇLU DAHİ SOKAKTA RAHATÇA DOLAŞAMAYACAK

Törende konuşan İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, göreve başladığı 84 günlük süreçte kentte suç oranlarında dikkat çekici düşüşler yaşandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Evden hırsızlık olayları yüzde 50 azaldı. İl merkezi ve 6 ilçede kapkaç, oto hırsızlığı ve otodan hırsızlık hiç yaşanmadı. 2 bin 198 ihbar artışı sağlandı. Polise mukavemet oranı yüzde 70'e yakın düştü. 598 aranan şahıs yakalanarak adliyeye sevk edildi. 140 ruhsatsız silah ele geçirildi, 43 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucuyla mücadelede son 84 günde 200 operasyon yapıldı, 250 şüpheli yakalandı. 74 şüpheli de şafak operasyonlarıyla gözaltına alındı, 21 kilo esrar ve 500 gram metamfetamin ele geçirildi. Kaçakçılıkla mücadelede ise 113 operasyon yapıldı, 198 şüphelinin yakalandı. Geçen yıl 10 milyon TL olan önlenen vergi kaybı, bu yıl 62 milyon TL'ye yükseldi. Şırnak'ta tek bir suçlu dahi sokakta rahatça dolaşamayacak. 4 bin 700 polisimizle 7/24 sahadayız. Son hemşehrimiz evine girmeden biz de görevi bırakmayacağız. Türkiye'nin en huzurlu kenti olana kadar çalışacağız."

Haber: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,