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Şırnak Havalimanı Eylül Ayında 36 Bin Yolcu Ağırladı

Şırnak Havalimanı Eylül Ayında 36 Bin Yolcu Ağırladı
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Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı, eylül ayında toplam 36 bin 23 yolcuya hizmet vererek iç hat yolcu trafiğinde önemli bir artış kaydetti. Ayrıca, iniş-kalkış yapan uçak sayısı 758'e ulaşırken, taşınan yük miktarı 400 ton olarak gerçekleştirildi.

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı eylül ayında 36 bin 23 yolcuya hizmet verdi.

Havalimanından yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, geçen ayın istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanında eylül ayında iç hat yolcu trafiği 36 bin 23 oldu.

İniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 758'ye ulaştı. Taşınan yük ise (Kargo, posta, bagaj trafiği) ise eylül ayında toplam 400 ton oldu.

Havalimanının 2024 yılının ilk 9 ayında (Ocak-eylül) yolcu trafiği 329 bin 160, uçak trafiği 6 bin 28, yük trafiği ise 3 bin 309 ton olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı Ekonomi Turizm Güncel Eylül

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