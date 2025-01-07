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Şırnak Belediyesi, 3 Yeni Araçla Hizmet Kalitesini Artırıyor

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Şırnak Belediyesi, zabıta, itfaiye ve sosyal-kültür müdürlüğü için 3 yeni aracı filosuna dahil etti. Belediye Başkanı Mehmet Yarka, araçların halkın hizmetine sunulmasının heyecanını paylaştı ve araç sayısının 161'e yükseldiğini belirtti.

Şırnak Belediyesi, zabıta, itfaiye ile sosyal ve kültür müdürlüğünde kullanılmak üzere 3 yeni aracı filosuna kattı.

Belediye Başkanı Mehmet Yarka, belediye bahçesinde düzenlenen törende, 3 yeni aracı hizmete almanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Yeni 3 araçla vatandaşa hizmeti daha da kolaylaştıracağını dile getiren Yarka, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimizde 45 olan araç sayısını bugün itibarıyla 161'e yükselttik. Her zaman dediğimiz gibi Şırnak'taki hemşerilerimize kalite ve konforlu bir hizmet sunmak için araçlarımızı belediyemizin ve halkımızın hizmetine sunuyoruz. Araçlardan biri zabıta, biri itfaiye, diğeri de sosyal ve kültür işleri müdürlüğümüze tahsis edeceğiz. Bu araçla geçen hafta yaptığımız sıcak yemek protokolü ile her gün 200 ailemize 1000 kişilik yemek dağıtımı yapacağız. Şırnak belediyesi gün gün yaptığı hizmetler ile halkın sevgisini kazandığı bir duruma gelmiştir. Biz her zaman diyoruz, vatandaşlarımıza ne kadar hizmet etsek azdır. Daha fazlası için hep beraber gayret göstereceğiz."

Yeni araçların belediyeye hayırlı olmasını dileyen Yarka, daha sonra araçları inceledi.

Törene, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve belediye personelleri katıldı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
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