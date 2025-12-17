Haberler

Şırnak Belediye Başkanı Yarka belediye hizmetlerini değerlendirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, kentte hayata geçirilen projeler ve devam eden çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, kentte hayata geçirilen projeler ve devam eden çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Yarka, bir otelin konferans salonunda düzenlenen basın toplantısında, görevde oldukları 6 yılda yaptıkları çalışmaları gururla paylaşmak istediklerini ifade ederek, ilk icraatlarıyla Hz. Nuh'un Gemisi siluetinde modern bir belediye hizmet binası inşa ettiklerini belirtti.

Atık Su Arıtma Tesisi ve Kent Meydanı projelerini hayata geçirdiklerini anlatan Yarka, "Bahçelievler Mahallesi'nde düğün salonu yaptık. Çok yakında hizmete girecek ve vatandaşlarımız buradan ücretsiz yararlanabilecekler. Otogar, Kadın Kültür ve Sanat Merkezi'ni inşa ettik. Bunlar hepsi mülkiyeti Şırnak Belediyesine ait. Burada bugüne kadar 5 bin kursiyer yetiştirilmiştir. Kentin ilk Millet Kıraathanesini açtık. Şırnak'ın ilk ve tek Dengbejevi ve Dijital Gençlik Merkezini açtık. Kütüphane ve okuma salonu inşa ettik. Bugün 1000 öğrencimiz, bugüne kadar 25 bin 700 kişi buradan faydalandı." ifadelerini kullandı.

Kente 100 bin metrekare üzerine kurulu Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ni kazandırdıklarını işaret eden Yarka, 4 katlı otoparklı konferans salonu ile Yeşil Vadi Projesi çalışmalarının da devam ettiğini bildirdi.

Yarka, kentte kazandırdıkları sinema salonuyla binlerce öğrenci ve vatandaşın sinemayla buluştuğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bütün mahallelerimizde çok amaçlı salon ve taziye evleri yaptık. Kadınlar içinde taziyeevi çalışmamız sürüyor. Şehrin ilk hayvan rehabilitasyon merkezini açtık. Bunun yanında Vakıfkent Mahallemize semt pazarı kazandırdık. Modern taksi durakları, muhtar evlerini inşa ettik. Şehrimize dikey bahçe yaptık. Araç filomuzu 45'ten 170'e yükselttik. Kente, belediyemiz bünyesinde 34 modern otobüs kazandırdık. Ayrıca çok güzel modern bekleme durakları inşa ettik. 2019-2025 yılları arasında 111 bin 200 ton asfalt serimi, 141 bin metrekare parke taşı yaptık. Sokak Sağlıklaştırma Projesi kapsamında sokaklar yeni bir hüviyete kavuştu. Toplam 25 bin 644 metre kanalizasyon ve 14 bin 606 metre yağmur suyu hattı döşedik. Kentin yüzde 96'sı doğal gaz ile buluştu, geri kalanın yeni yılda tamamlanacak."

"Şırnak'ta 40 yıl sonra ilk Cudi Dağı Festivali'ni bizim dönemimizde gerçekleştirdik." diyen Yarka, şöyle konuştu:

"Sosyal destek kapsamında 40 bin gıda kolisi dağıttık. 2019-2025 yılları arasında iftar çadırlarımızda 105 bin kişiyi misafir ettik. 1250 öğrenciye burs, 750 öğrencinin üniversite kayıt ücretini verdik. Maddi durumu iyi olmayan 350 ailemize ücretsiz doğal gaz desteğinde bulunduk. 15 bin vatandaşımıza giyim yardımında bulunduk. Aile Yılı kapsamında bu ay itibarıyla evlilik ve çeyiz paketinden dolayı evlilik için 60 bin lira çeyiz desteği veriyoruz. Ayrıca bir de 'Hoş Geldin Bebek' paketimiz var. Allah nasip ederse yılın ilk haftasında toplu bir törenle hepsinin paralarını (çeyiz desteği) dağıtacağız. Kentte öğrenim gören lisans öğrencimize 10 bin, şehir dışında olanlara 16 bin burs veriyoruz. Dün toplam 10 milyon lira 634 kişinin hesaplarına yatırıldı."

Yarka, yeni yılın ilk gününden itibaren şehiriçi ulaşım araçlarında kartlı sisteme geçeceklerini sözlerine ekledi.

Toplantıya, Belediye Başkan yardımcıları Abdullah Som ile Ömer Birlik de katıldı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
Şişli'de otomobil yayaların arasına daldı: 2 ölü, 6 yaralı

Otomobil yayaların arasına daldı: Ölü ve yaralılar var
Yunanistan, İsrail füzelerini konuşlandırdı: Türkiye birinci tehdit

Türkiye'ye karşı İsrail füzelerini konuşlandırdılar
Öğretmen, polis, doktor! Tablo netleşti, işte ocak ayında alınacak zamlı maaşlar

İşte emekli ve memurun ocak ayında alacağı zamlı maaşlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Partili isim tepki göstermişti! İşte giyimiyle sınırları zorlayan o sunucu

İşte AK Partili ismin bahsettiği o sunuculardan biri
Büyük tepki var! Acun Ilıcalı'nın gözden kaçırdığı detay başına iş açabilir

Kızıyla video paylaştı, gözden kaçırdığı detay başına iş açabilir
Direksiyon sınavında kurs aracı TOGG ile çarpıştı, sonuç inanılmaz

Direksiyon sınavında kurs aracı TOGG ile çarpıştı, sonuç inanılmaz
Vakalar pik yaptı! İki haftada ortaya çıkıyor, 3 yıl kadar sürüyor

Vakalar pik yaptı! İki haftada ortaya çıkıyor, 3 yıl kadar sürüyor
AK Partili isim tepki göstermişti! İşte giyimiyle sınırları zorlayan o sunucu

İşte AK Partili ismin bahsettiği o sunuculardan biri
İştahsız kedisini veterinere götüren çift hayatının şokunu yaşadı

İştahsız kedisini veterinere götüren çift hayatının şokunu yaşadı
Türk-İş'ten Bakan Işıkhan'a tepki: Bizimle kimse görüşmedi, komisyonda olmayacağız

Bakan Işıkhan'ın sarf ettiği cümle Türk-İş'i küplere bindirdi
Eski spikerden 'tehdit' iddiası: Cinsel ilişki partilerine katılmazsam, ekranda yer vermeyeceğini söyledi

Eski spikerden Ersoy için olay sözler: Cinsel ilişki partilerine...
Inter'e Dumfries'ten kötü haber

Taraftarları yıkan haber! 3 ay sahalardan uzak kalacak
Kızı ile torununu öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Kızı ile torununu öldüren caniye ceza yağdı
Adli emanet soyguncusu Erdal Timurtaş ve eşi için kırmızı bülten çıkarıldı

Tarihi soygun sonrası firar eden çift için harekete geçildi
Estetiklerle bambaşka biri oldu! Yazgül, göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti

Bambaşka biri oldu! Göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti
Mahalle muhtarı torbacı çıktı

Ne günlere kaldık! Muhtarın aracından çıkanlar "Yok artık" dedirtti
title