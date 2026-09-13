Haberler

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Çinli şirketin inşa ettiği otoyol projesinde incelemelerde bulundu

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Çinli şirketin inşa ettiği otoyol projesinde incelemelerde bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BELGRAD, 13 Eylül (Xinhua) -- Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic cumartesi günü Çinli Shandong Hi-Speed Grubu tarafından inşa edilen Vozd Karadjordje otoyolundaki yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek projenin ülkenin orta kesimi için stratejik öneme sahip olduğunu söyledi.

BELGRAD, 13 Eylül (Xinhua) -- Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic cumartesi günü Çinli Shandong Hi-Speed Grubu tarafından inşa edilen Vozd Karadjordje otoyolundaki yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek projenin ülkenin orta kesimi için stratejik öneme sahip olduğunu söyledi.

Vucic, otoyolun Belgrad ile Sırbistan'ın orta kesimi arasındaki ulaşım bağlantılarını güçlendireceğini, ülkenin ulaşım ağını daha da geliştireceğini ve yerel ekonomik ile sosyal kalkınmanın teşvik edilmesinde önemli bir rol oynayacağını belirtti.

Sırbistan'ın inşasına ve kalkınmasına verdikleri güçlü destek ve önemli katkılarından dolayı Çinli dostlarına teşekkür eden Vucic, Çin ile çeşitli alanlarda tatbiki işbirliğini daha da derinleştirmeyi sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.

Sözleşme bedeli 1,3 milyar euronun (1,5 milyar ABD doları) üzerinde olan proje, Sırbistan'ın orta ve doğu kesimleri arasındaki ulaşım bağlantılarını iyileştirmeyi hedefliyor.

Shandong Hi-Speed Grubu tarafından inşa edilen Vozd Karadjordje otoyolunun ana hattının yaklaşık 125 kilometre uzunluğunda olması planlanıyor. Projenin yaklaşık 83 kilometrelik iki bölümü öncelikli olarak inşa edilecek.

Kaynak: Xinhua
Yatırımcıları yanıltan hesaplara soruşturma! Jandarmaya talimat verildi

Savcılık paylaşımların peşine düştü! Kimlikleri tek tek belirlenecek
15 ilde düğmeye basıldı! “Ailem Güvende” operasyonundan ilk görüntüler

Türkiye'yi sarsan operasyon! Ortaya çıkan görüntüler ses getirecek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kavacık üzümü bahçede 60, markette 200 lira! Üretici aradaki fiyat uçurumuna isyan etti

Bahçede 60, markette 200 lira! İzmir'in ünlü ürününde fiyat şoku
Kumluca'daki orman yangınının nedeni belli oldu! Zeytin bahçesi sahibi tutuklandı

10 evi vuran yangının sırrı çözüldü! Her şey o bahçede başlamış
Arnavutköy'de ormanda yangın! Helikopterle müdahale başladı

İstanbul'da alevler yükseldi! Havadan müdahale başladı
Yer Taksim! Baskın yapılan gece kulüplerinden uyuşturucu fışkırdı

Yer Taksim! Baskın yapılan gece kulübünden neler çıktı neler
Apple'ın katlanabilir telefonu yok sattı! Stoklar 2 dakikada bitti

"Kimse bu parayı vermez" denildi, telefonun stokları 2 dakikada bitti
Ebeveyn banyosuna girdi, çıktığı yere inanamadı

Daireyi gezerken ebeveyn banyosuna girdi, çıktığı yere inanamadı
Kız Kulesi sahilinde can pazarı! Dalgıç son anda kurtarıldı

Kız Kulesi sahilinde can pazarı! Dalgıç son anda kurtarıldı