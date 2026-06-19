Kırgızistan'da ŞİÖ Üye Ülkeleri Enerji Bakanları 6. Toplantısı yapıldı

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üye ülkelerinin Enerji Bakanları 6. Toplantısı, örgütün dönem başkanlığını yürüten Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te gerçekleştirildi.

Kırgızistan Enerji Bakanı Altınbek Rısbekov'un ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, ŞİÖ üyesi ülkeler Rusya, Belarus, Çin, Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan, İran ve Pakistan'dan heyetler yer aldı.

Toplantıda katılımcılar, ŞİÖ'nün 25. yıl dönümünün örgütün gelişiminde yeni bir stratejik aşama olduğunu belirtti.

Ayrıca toplantıda, enerji işbirliğinin son yıllarda bölgesel güvenlik konularından sürdürülebilir ve "yeşil" kalkınmaya doğru genişlediği vurgulandı.

Zirvede, ŞİÖ çerçevesindeki enerji işbirliğini yeni bir seviyeye taşımayı amaçlayan "Enerji Tasarrufu ve Enerji Verimliliği" ile "Enerji Sistemlerinin Geliştirilmesi ve Entegrasyonu" başlıklı iki bildiri imzalandı.

Kırgızistan, 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Bişkek'te düzenlenecek ŞİÖ Devlet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Bişkek'te Enerji Fuarı kapılarını açtı

Kırgızistan Enerji Bakanlığının girişimiyle Bişkek Gençlik Arenası'nda, enerji alanındaki teknoloji, ekipman ve altyapı çözümlerinin sergilendiği ilk Uluslararası Enerji Fuarı düzenlendi.

Enerji Bakanı Altınbek Rısbekov, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, fuarda Kırgızistan, Çin, Rusya, Hindistan, Belarus, Türkiye ve Vietnam'dan 40'tan fazla şirketin, enerji alanındaki en son teknolojilerini, ekipmanlarını ve yenilikçi çözümlerini sergilediklerini belirtti.

ŞİÖ üyesi ülkelerin enerji potansiyelinin tanıtıldığı fuara, örgütte "diyalog ortağı" statüsüne sahip Türkiye ile Kırgızistan arasındaki enerji işbirliğinin en önemli sembollerinden biri olan Kırgız-Türk ortaklığındaki K-Neft şirketi de katıldı.

K-Neft Şirketi Genel Müdürü Rasim Öz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kırgızistan'da inşa etmekte olduğumuz rafinerimiz ve devreye aldığımız petrol kuyularımızla, ülkede entegre petrol ürünleri üretiminde öncü bir özel şirket konumundayız." dedi.

Öz, Orta Asya'nın en hızlı büyüyen ekonomilerinden Kırgızistan'da enerji, maden ve inşaat alanlarındaki yatırımlarını sürdüreceklerini ifade etti.