Şanghay İşbirliği Örgütü, İran'daki gelişmelerden endişeli

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), ekonomik sorunların neden olduğu protestolar nedeniyle İran'daki can kayıplarından ve altyapı tahribatından endişe duyduğunu belirtti. Örgüt, İran hükümetine başsağlığı diledi ve uluslararası ilişkilerde güç kullanımına karşı çıkıldığını vurguladı.

Açıklamada, tek taraflı yaptırımların ülkenin ekonomik istikrarını tehdit ettiğine, halkın geçimi ile refahına zarar verdiğine ve İran'ın toplumsal ve ekonomik kalkınmasını güvenceye alma kabiliyetini nesnel olarak zayıflattığına işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"ŞİÖ, İran İslam Cumhuriyeti'nin iç işlerine karışılmasına karşıdır. Tüm ülkelerin egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saygı ilkesine inanıyor ve uluslararası ilişkilerde güç kullanımına karşı çıkıyoruz. Mevcut durumun siyasi ve diplomatik araçlarla barışçı çözümü için çağrı yapıyoruz."

Şanghay İşbirliği Örgütü

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), ilk olarak 1996'da sınır güvenliği ve ekonomik işbirliği ittifakı olarak Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan tarafından oluşturuldu. O yıllarda "Şanghay Beşlisi" olarak anılan gruba 2001'de Özbekistan'ın da dahil edilmesiyle örgütün kuruluşu gerçekleşti.

Kazakistan'da 2017'de düzenlenen Astana Zirvesi'nde Hindistan ve Pakistan'ın üyelik süreçleri tamamlanırken, 2021'de Tacikistan'daki Duşanbe Zirvesi'nde İran'ın, 2024'te Kazakistan'da gerçekleştirilen Astana Zirvesi'nde Belarus'un katılımıyla örgütün üye sayısı 10'a ulaştı.

Moğolistan ve statüsü Eylül 2021'den bu yana aktif durumda bulunmayan Afganistan, örgütte "gözlemci" olarak yer alırken, ŞİÖ'nün, aralarında Türkiye'nin de olduğu 14 ülkeyle "diyalog ortaklığı" bulunuyor.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
