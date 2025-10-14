Haberler

Sinoplu Balıkçı 1000 Palamutla Kıyıya Döndü

Sinoplu Balıkçı 1000 Palamutla Kıyıya Döndü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'un Türkeli ilçesindeki balıkçı Sinan Ersoy, sabah saatlerinde denize açılarak yaklaşık 1000 palamut avladı. Bereketli bir av sezonu geçirdiğini belirten Ersoy, yunusların da balık sürüsünü sıkıştırdığını ifade etti.

Sinop'un Türkeli ilçesinde küçük teknesiyle denize açılan balıkçı, çok sayıda palamutla kıyıya döndü.

Güzelkent Limanı'ndan sabah saatlerinde teknesiyle denize açılan Sinan Ersoy'un ilçenin açıklarında bıraktığı ağlarına yaklaşık 1000 palamut takıldı.

Palamutlarla doldurduğu teknesiyle kıyıya dönen balıkçı Ersoy, AA muhabirine, bereketli bir av geçirdiğini söyledi.

Denize açıldıktan kısa süre sonra yunuslarla karşılaştığını anlatan Ersoy, "Balık sürüsünü yunuslar sıkıştırmıştı. Biz de o esnada ağlarımızı attık. Bol miktarda av yaptık. Nasip oldu." ifadelerini kullandı.

Ersoy, şimdiye kadar durgun bir sezon geçirdiklerini dile getirerek, tüm balıkçılar için bereketli sezon temenni etti.

Kaynak: AA / Ramazan Özcan - Güncel
IMF, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminini yükseltti

IMF'den Bakan Şimşek'in yüzünü güldürecek güncelleme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kısmetse Olur'un yıldızı dolgularını eritti, görenler tanıyamıyor

Kısmetse Olur'un yıldızı dolgularını eritti, görenler tanıyamıyor
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.