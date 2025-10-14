Sinoplu Balıkçı 1000 Palamutla Kıyıya Döndü

Sinop'un Türkeli ilçesinde küçük teknesiyle denize açılan balıkçı, çok sayıda palamutla kıyıya döndü.

Güzelkent Limanı'ndan sabah saatlerinde teknesiyle denize açılan Sinan Ersoy'un ilçenin açıklarında bıraktığı ağlarına yaklaşık 1000 palamut takıldı.

Palamutlarla doldurduğu teknesiyle kıyıya dönen balıkçı Ersoy, AA muhabirine, bereketli bir av geçirdiğini söyledi.

Denize açıldıktan kısa süre sonra yunuslarla karşılaştığını anlatan Ersoy, "Balık sürüsünü yunuslar sıkıştırmıştı. Biz de o esnada ağlarımızı attık. Bol miktarda av yaptık. Nasip oldu." ifadelerini kullandı.

Ersoy, şimdiye kadar durgun bir sezon geçirdiklerini dile getirerek, tüm balıkçılar için bereketli sezon temenni etti.