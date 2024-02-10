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Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerine melodika hediye etti

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Sinop Valisi Mustafa Özarslan, müzikle uğraşmanın öğrencilerde zihinsel yeteneklerini geliştirerek öğrenme süreçlerine olumlu katkı sağladığını belirterek, Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerine melodika hediye etti. Vali Özarslan, müzik dersinin önemini vurgulayarak, müzik öğretmenlerinin önerilerini dikkate aldıklarını ve enstrüman eksikliğini bu projeyle gidereceklerini söyledi.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerine melodika hediye etti.

Vali Özarslan, müzikle uğraşmanın öğrencilerde zihinsel yeteneklerini geliştirerek öğrenme süreçlerine olumlu katkı sağladığını söyledi.

Müziğin eğitim sürecinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Özarslan, "Müzik dersinin öğrencilerimiz için ne kadar önemli olduğunu biliyor ve müzik öğretmenlerimizin önerilerini değerlendiriyoruz. Derslerdeki enstrüman eksikliğini bu projeyle gidereceğiz. Böylece hem sınıf ve müzik öğretmenlerimizi hem de öğrencilerimizi motive etmiş oluyoruz. Bu sebeple, müzik öğretmenlerimizin de tavsiyesini dikkate alarak Öğrencileri Melodika ile Buluşturuyoruz Projesi'ni başlattık. Projede emeği geçenlere ve müzik öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum." dedi.

Programa Vali Yardımcısı Ali Osman Bulat, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci ile öğretmenler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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