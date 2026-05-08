Durağan'da eko-turizmi geliştirme çalışmaları sürüyor

Sinop'un Durağan ilçesinde eko-turizmin geliştirilmesine yönelik projeler sürerken, Vali Mustafa Özarslan ve diğer yetkililer yürüme güzergahında incelemelerde bulundu. Proje, bölgenin doğa turizmine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, beraberinde AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Kaymakam Mustafa Mücahit Ayan, Belediye Başkanı Necmettin Ermiş ve diğer ilgililerle eko-turizm projesinin uygulanmasının planlandığı Karataş–Kemerbahçe ve Cevizlibağ yürüyüş güzergahında incelemelerde bulundu.

Yetkililerden bilgi alan Vali Özarslan, burada gazetecilere, yürüyüş güzergahının toplam uzunluğunun 25 kilometre olduğunu söyledi.

Proje kapsamında bölgede ayrıca dinlenme alanları ve köylülerin yöresel ürünlerini değerlendirebileceği satış reyonlarının oluşturulacağını anlatan Özarslan, doğa turizmine yönelik yatırımların bölge ekonomisine katkı sağlayacağını ifade etti.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ise Durağan'ın turizm potansiyelini ortaya çıkaracak projelere önem verdiklerini belirterek, vatandaşların talepleri doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Belediye Başkanı Necmettin Ermiş de ulaşım, turizm ve sosyal alanlarda Durağan'ın gelişimi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü kaydetti.

Kaynak: AA / İlker Yasin Muslu
