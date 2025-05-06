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Sinop'un Dikmen İlçesinde Bahar Futbol Turnuvası Başladı

Sinop'un Dikmen İlçesinde Bahar Futbol Turnuvası Başladı
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Dikmen ilçesinde, gençlerin sportif faaliyetlere yönelmesini sağlamak ve kurumlar arası dayanışmayı artırmak amacıyla düzenlenen Bahar Futbol Turnuvası, ilk müsabakalarla başladı. Turnuva sonunda başarılı takımlara kupa ve madalya verilecek.

Sinop'un Dikmen ilçesinde Bahar Futbol Turnuvası düzenlendi.

İlçe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından gençlerin sportif faaliyetlere yönelmesini sağlamak ve kurumlar arası dayanışmayı artırmak amacıyla gerçekleştirilen turnuva, oynanan ilk müsabakalar ile start aldı.

Vatandaşların da ilgili gösterdiği ve üç gün sürecek turnuva sonunda şampiyonluk ve derece elde edecek takımlara kupa ve madalya takdim edilecek.

Kaynak: AA / Velaattin Saatci - Güncel
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