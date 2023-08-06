Sinop'un Ayancık ilçesinde iki ahşap ev yandı

Doğanlı köyü Orta Mahalle'de Elmas Göksel'a ait ahşap evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ancak ev kullanılamaz hale geldi. Soğutma çalışmaları sırasında ise yan taraftaki kullanılmayan ahşap evde de yangın çıktı.