Sinop'un Ayancık ilçesinde iki ahşap ev yandı
Güncel Haberler
Doğanlı köyü Orta Mahalle'de Elmas Göksel'a ait ahşap evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ancak ev kullanılamaz hale geldi. Soğutma çalışmaları sırasında ise yan taraftaki kullanılmayan ahşap evde de yangın çıktı.
Sinop'un Ayancık ilçesinde iki ahşap ev yandı.
Doğanlı köyü Orta Mahalle'de Elmas Göksel'a ait ahşap evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen Türkeli ve Ayancık Belediyesi İtfaiye Amirliği ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.
Yangın söndürülürken, ahşap ev kullanılmaz hale geldi.
Ev sahibi Elmas Göksel'in yangın çıktığı esnada komşusunda olduğu öğrenildi.
Soğutma çalışmaları sırasında yandaki kullanılmayan ahşap evde de yangın çıktı.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.