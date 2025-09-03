Sinop'ta Yat Limanı İşi Başladı

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Sinop'ta yat limanı inşa edileceğini bildirdi.

Maviş, yaptığı yazılı açıklamada, Sinop'un uzun zamandır beklediği kurvaziyer ve yat limanı için proje ve etüt ihale sürecinin resmen başladığını söyledi.

Sinop'un Karadeniz'in deniz turizminde merkez konumuna yükseleceğini belirten Maviş, "720 gün sürecek proje ve etüt çalışmalarının ardından yapım ihalesi ile inşaatına başlanacak olan yat limanı, Karadeniz'de ilk yat limanı olma özelliği taşıyor. Bu kapsamda proje ile Sinop, yalnızca bölgenin değil, Türkiye'nin deniz turizmi açısından en önemli uğrak noktalarından biri haline gelecek." ifadelerini kullandı.

Nazım Maviş, projeye destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na teşekkür etti.