Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı
Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan operasyonda, bir araçta ve içerisindeki 3 kişinin üzerinde yapılan aramalarda 107 uyuşturucu hap ile 1,63 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılardan araç sürücüsüne 21 bin lira trafik cezası uygulandı. Polisteki işlemleri devam eden şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.
Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde durdurulan bir araçta ve içerisindeki 3 kişinin üzerinde arama yapıldı. Aramalarda 107 uyuşturucu hap ile 1,63 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılardan araç sürücüsüne çeşitli nedenlerle 21 bin lira trafik cezası uygulandı.
Bu kişilerin polisteki işlemleri sürüyor.