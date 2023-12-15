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Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

15 Aralık 2023 12:15 Güncelleme: 12:16 Abone Ol

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan operasyonda, bir araçta ve içerisindeki 3 kişinin üzerinde yapılan aramalarda 107 uyuşturucu hap ile 1,63 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılardan araç sürücüsüne 21 bin lira trafik cezası uygulandı. Polisteki işlemleri devam eden şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.