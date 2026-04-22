Sinop'ta üreticilere 135 bin sebze fidesi dağıtıldı

Sinop'ta Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" (TAKEP) kapsamında çiftçilere 135 bin sebze fidesi dağıtıldı.

TAKEP çerçevesinde kentteki atıl ve nadas arazilerin üretime kazandırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda kent genelinde ilgili mevzuatları yerine getirip projeden yararlanmak için başvuruda bulunan çiftçilere, 135 bin biber, domates ve salatalık fidesi dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen fidan dağıtımı programında konuşan Vali Yardımcısı Ali Osman Bulat, Türkiye'de son yıllarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tarımsal alanda önemli dönüşümler yaşandığını söyledi.

Sinop'ta da tarımsal alanların etkinleştirilmesine yönelik başlatılan çalışmaların devam ettiğini bildiren Bulat, bu çerçevede 2 milyon lira maliyetle temin edilen 135 bin fidenin üreticilerin üretim gücüne güç katacağına inandıklarını dile getirdi.

Bulat, 2 milyon liralık desteğin yüzde 75'inin Tarım ve Orman Bakanlığınca karşılandığını aktararak, şöyle konuştu:

"Ben de bir çiftçi ailesinden geldiğim için devletimizin üreticilere sağladığı mazot, gübre, sigorta gibi birçok desteği bizzat görüyorum. Gerçekten bu alanda son 25 yılda verilen destekler inanılmaz boyuta çıktı. Yani bize sadece üretmek kalıyor. Geriye kalan tüm sorunlar Allah razı olsun devletimiz tarafından çözülüyor. Bundan sonra da inşallah destekler artarak devam edecek."

İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem ise üreticilere yüksek katma değer sağlayan sebze yetiştiriciliğinin desteklenmesinin stratejik önem arz ettiğini belirtti.

Yapılan bu destekle kent genelinde sebze yetiştiriciliği noktasında üretimin artacağına vurgu yapan Önlem, çiftçilere değişen iklimsel durumlara karşı tarım sigortası yaptırmaları önerisinde bulundu.

Konuşmaların ardından çiftçilere sebze fidanları dağıtıldı.

Programa, AK Parti Sinop İl Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Ersin Yaman, diğer ilgililer ve çiftçiler katıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüşüyor

Erdoğan "Türkiye'den çok şey öğrenebiliriz" diyen ismi ağırlıyor
Organize kötülüğü ortaya çıkaran Başsavcı Ebru Cansu ilk kez görüntülendi

İşte Türkiye'nin konuştuğu o savcı

İran, biri İsrail ile bağlantılı iki gemiyi ele geçirdi

Savaşı başlatacak gerginlik! İki gemi ele geçirildi
Bu gece yarısı motorine 2 lira 33 kuruş indirim geliyor

Araç sahiplerine güzel haber! Bu kez dev bir indirim geliyor
Profesör türbanlı öğrencilerin önünde twerk yaptı, üniversite karıştı

Profesör türbanlı öğrencilerin önünde twerk yaptı, üniversite karıştı
Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı

Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı
2 savaş uçağının çarpıştığı kazanın nedeni açıklandı: Pilotların fotoğraf çekmesi

Akılalmaz ihmal! Fotoğraf çekerken savaş uçakları çarpıştı
Bu gece yarısı motorine 2 lira 33 kuruş indirim geliyor

Araç sahiplerine güzel haber! Bu kez dev bir indirim geliyor
Metroda çekilen fotoğraf tartışma yarattı

Fotoğrafı gören herkes aynı yorumu yapıyor
Usta oyuncu Ferdi Atuner hayatını kaybetti

Türk sinemasının acı kaybı! Bir ustayı daha kaybettik