Sinop'ta şantaj suçundan 20 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Haberler

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Sinop'ta şantaj suçundan 20 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

AA - Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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Sinop'ta şantaj suçundan 20 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Sinop'ta şantaj suçundan 20 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

SİNOP (AA) - Sinop'ta şantaj suçundan 20 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren Suç Araştırma Timi (JASAT), firari hükümlünün, İstanbul'dan Gerze ilçesine geleceği bilgisine ulaştı.

Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen operasyonda araçta yakalanan kişinin, daha önce karıştığı olaylardan dolayı 49 suç kaydının bulunduğu belirlendi.

Şantaj suçundan 20 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

Suç Araştırma Timi, Jandarma, JASAT, Sinop, Güncel, Haberler

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