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Saraydüzü'nde öğrencilerce "Nostalji Konseri" düzenlendi

Saraydüzü'nde öğrencilerce 'Nostalji Konseri' düzenlendi
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Sinop'un Saraydüzü ilçesinde, 'Müzik Resim ve Spor Çocuğun Cennetidir Projesi' kapsamında ortaokul öğrencileri nostaljik şarkılardan oluşan bir konser verdi. Kaymakam ve Belediye Başkanı da etkinliğe katılarak öğrencileri tebrik etti.

Sinop'un Saraydüzü ilçesinde öğrenciler tarafından "Nostalji Konseri" düzenlendi.

Sinop Valiliğince hayata geçirilen "Müzik Resim ve Spor Çocuğun Cennetidir Projesi" kapsamında ???????Türkaylar Ortaokulu ve Türkaylar İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerince gerçekleştirilen konserde, öğrenciler müzik öğretmeni Mustafa Çelik rehberliğinde nostaljik şarkılar seslendirdi.

Sahnede hünerlerini sergileyen öğrencilerin ortaya koydukları performans, izleyenlerin beğenisini topladı.

Programa katılan Kaymakam Fatih Rüştü Ünal ve Belediye Başkanı Sayın Ferdi Canoğlu, konser sonunda öğrencileri tebrik ederek çiçek verdi.

Kaynak: AA / Şükrü Nural
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