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Sinop'ta Nisi Göleti Projesi için toplantı yapıldı

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Sinop Valisi Mustafa Özarslan başkanlığında Nisi Göleti Projesi toplantısı gerçekleştirildi. Proje kapsamında Karakum bölgesinde yapılacak çalışmalar hakkında bilgi alındı. Projenin tamamlandığında turizm alanında önemli bir uğrak merkezi olması hedefleniyor.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan başkanlığında "Nisi Göleti Projesi' toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Özarslan, Sinop İl Özel İdaresi'nde gerçekleştirilen toplantıda, proje kapsamında Karakum bölgesinde yapılacak çalışmalarla ilgili İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Mehmet Demircan'dan bilgi aldı.

Vali Özarslan yaptığı açıklamada, "Kentimizin turizm altyapı çalışmalarına devam ediyoruz. Karakum mevkisinde bulunan Nisi Göleti Projesi tamamlandığında misafirlerimiz ve hemşehrilerimizin aileleri ile birlikte keyifli bir zaman geçirmeleri için önemli bir uğrak merkezi olacaktır. Bu kapsamda projenin ilk etabında, çevre düzenlemesi, çocuk oyun parkı, sosyal donatı alanları, oturma alanları, giriş ve güvenlik kulübesi, korkuluklar, otopark ve asfaltlama çalışmaları gerçekleştirilecek." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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