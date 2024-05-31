Sinop'ta Kurumlar Arası Futbol Turnuvası Başladı
Sinop'un Dikmen ilçesinde düzenlenen Kurumlar Arası Futbol Turnuvası, 9 takımın katılımıyla başladı. Turnuvada A ve B gruplarında mücadele eden takımlar, 12 Haziran'da sona erecek.
Sinop'un Dikmen ilçesinde düzenlenen Kurumlar Arası Futbol Turnuvası, başladı.
Kurumlar ve esnafın katılımıyla gerçekleştirilen futbol turnuvasına 9 takım katıldı. İki grupta düzenlenen turnuvanın stardı, Kaymakam Ozan Çivelek tarafından verildi.
Turnuvada A grubunda Kaymakamlık, Emniyet, Müftülük, Orman işletme Şefliği ve Güzelçay Gençlik; B grubunda da Orman Spor, Esnaf Spor, Sıhhıye Spor, Lise Spor takımları mücadele edecek.
Turnuva, 12 Haziran'da sona erecek.