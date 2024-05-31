Üye Girişi
Haberler

Sinop'ta Kurumlar Arası Futbol Turnuvası Başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'un Dikmen ilçesinde düzenlenen Kurumlar Arası Futbol Turnuvası, 9 takımın katılımıyla başladı. Turnuvada A ve B gruplarında mücadele eden takımlar, 12 Haziran'da sona erecek.

Sinop'un Dikmen ilçesinde düzenlenen Kurumlar Arası Futbol Turnuvası, başladı.

Kurumlar ve esnafın katılımıyla gerçekleştirilen futbol turnuvasına 9 takım katıldı. İki grupta düzenlenen turnuvanın stardı, Kaymakam Ozan Çivelek tarafından verildi.

Turnuvada A grubunda Kaymakamlık, Emniyet, Müftülük, Orman işletme Şefliği ve Güzelçay Gençlik; B grubunda da Orman Spor, Esnaf Spor, Sıhhıye Spor, Lise Spor takımları mücadele edecek.

Turnuva, 12 Haziran'da sona erecek.

Kaynak: AA / Güncel

Dikmen Futbol Sinop Spor Güncel Haberler

Odasını cephaneliğe çeviren hakim Oktay Tabur sessizliğini bozdu

Odasını cephaneliğe çeviren hakim Oktay Tabur sessizliğini bozdu

 Parçalayıp çöpe attığı cesedin sırtına karısının baş harfini kazımış

Parçalayıp çöpe attığı cesedin sırtına karısının baş harfini kazımış

 Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7 büyüdü

Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7 büyüdü

 Gökçek laf attığına bin pişman oldu: Sen bir soytarısın, kes sesini

Gökçek laf attığına bin pişman oldu: Sen bir soytarısın, kes sesini
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title