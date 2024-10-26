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Sinop'ta Kırlangıç Balığı Fiyatları 300 Lira

Sinop'ta Kırlangıç Balığı Fiyatları 300 Lira
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Sinop'ta balıkçılar tarafından avlanan kırlangıç balıkları, tezgahlarda kilogramı 300 liradan satışa sunuluyor. Balıkçılar, kırlangıç balığının son zamanlarda avlandığını ve restoranlar için önem taşıdığını belirtti.

Sinop'ta balıkçıların ağlarına takılan kırlangıç balıkları, tezgahlarda kilogramı 300 liradan satışa sunuldu.

Kentte küçük tekneleriyle denize açılan balıkçılar tarafından avlanan kırlangıç balıkları, tezgahlarda turuncu rengi ve görüntüsüyle dikkati çekiyor.

Balıkçı İbrahim Coşkunarslan, AA muhabirine, kırlangıç balığının son zamanlarda ağlarına takılmaya başladığını söyledi.

Hemen hemen her gün az da olsa tezgahlarda kırlangıç balığını görmenin mümkün olduğunu vurgulayan Coşkunarslan, "Kırlangıç balıkları şu an kilogramı 300 liradan satışa sunuluyor. Ağırlıkları 4 kilograma kadar çıkan kırlangıç balıklarımız oluyor. Bunlar daha çok restoranlar tarafından değerlendiriliyor. Çorbası ve şiş şeklinde hazırlanması daha makbul oluyor." dedi.

Kaynak: AA / Kenan Türkseven - Güncel

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