Sinop'ta Kalkan Balığının Fiyatı Düştü

Sinop'ta balıkçı tezgahlarında kalkan balığının kilosu 800 liradan satılıyor.

Sinoplu balıkçı İbrahim Gündoğdu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lezzetli ve pahalı bir balık türü olan kalkan balığında av yasakların başlamasına yakın bir zaman kala bolluk yaşandığını ve fiyatının gerilediğini söyledi.

15 Nisan itibarıyla kalkan avı yasağı başlayacağını belirten Gündoğdu "Yasaklara sayılı günler kala, Karadenizli balıkçılar denize ağlarını atarak birkaç gün bekliyor. Daha sonra balık ağlarına takılan kalkan balıkları kayıklara çekiliyor ve satış için tezgahlardaki yerini alıyor. Sezon başında kilosu bin 200 liraya kadar çıkan kalkan balığı son günlerde yaşanan bolluk nedeniyle kilosu 800 liraya kadar düştü." dedi.