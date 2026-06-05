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Sinop'ta Tarım Fuarı düzenlenecek

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Sinop, 15-21 Haziran tarihlerinde ilk kez Karadeniz Tarım Fuarı'na ev sahipliği yapacak. Fuarda stantların yüzde 99'u kiralandı, katılımcıların yüzde 75'i il dışından.

Sinop'ta Karadeniz Tarım Fuarı düzenlenecek.

Kentte 15- 21 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek fuar öncesi İş Geliştirme Merkezi'nde düzenlenen basın toplantında konuşan Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salim Akbaş, kent olarak ilk kez bir tarım fuarına ev sahipliği yapacaklarını söyledi.

Fuarın geniş katılımla yapılacak olmasından şüpheleri olmadığını vurgulayan Akbaş, "Bu fuarın ilimizde ilk kez düzenleniyor olması, her zaman turizmle anılan Sinop'a yeni bir kapı açacak demektir. Bu, ilimizin ticaretine, sanayisine katkı vereceği gibi aynı zamanda da turizmde yeni bir potansiyel oluşturacağına inancımız tam." dedi.

Organizasyonlara ev sahipliği yapacaklarını anlatan Akbaş, fuardaki stantların yüzde 99'unun kiralandığını, fuara katılacak işletmelerin yüzde 75'inin il dışından olduğunu belirtti.

Sinop İş İnsanları Derneği (SİNDER) Kurucu Onursal Başkanı Yılmaz Öz ise fuarla ilgili yürütülen çalışmaların son aşamaya geldiğine dikkati çekerek, "15-21 Haziran tarihlerinde Sinop'ta bir ilki gerçekleştirerek ÖRSAN Fuar Alanı'nda düzenlenecek North-Expo ve Karadeniz Tarım Fuarı için hazırlıklarımızı büyük oranda tamamladık." diye konuştu.

Kaynak: AA / Kenan Türkseven
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