Sinop'ta Hamsi Bolluğu ve Fiyatları

Sinop'ta balıkçılar bol miktarda hamsi avladı. Hamsi kilogramı 150 liradan satılırken, balıkçı İbrahim Gündoğdu, sezonun iyi başladığını fakat ilerleyen günlerde hamsinin nasıl olacağını kestiremediğini belirtti.

Sinop'ta denize açılan balıkçılar bol miktarda hamsi avladı.

Kentteki balıkçıların tezgahlarında hamsi kilogramı 150 liradan satışa sunuldu.

Balıkçı İbrahim Gündoğdu, AA muhabirine, yaklaşık bir aydır Karadeniz'de hamsi bolluğu yaşandığını söyledi.

Sezonun iyi başladığını ifade eden Gündoğdu, "Ancak ilerleyen günlerde hamsinin bol miktarda tutulacağını söyleyemem. Çünkü, hamsi tutulmaya çok erken başlandı kanaatindeyim. Dolayısıyla balıkçılar, palamut bulamayınca hamsiye yöneldi." dedi.

Bugünlerde hamsinin bol, fiyatında uygun olduğunu belirten Gündoğdu, " Vatandaşlarımız yiyebildiği kadar yesin. Hamsinin tezgahlarda çok uzun süre kalacağını tahmin etmiyorum. Tezgahlarda mezgit, barbun, istavrit bulunurken, palamut ise ara ara geliyor. İlerleyen günlerde deniz bereketini ne şekilde gösterir bilemiyorum." diye konuştu.

Tezgahlarda kilogram olarak mezgit 250, istavrit 250, zargana ise 400 liradan satışa sunuluyor.

Kaynak: AA / Kenan Türkseven - Güncel
