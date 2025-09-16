Sinop'ta Çiftçilere Yüzde 70 Hibeli Sera ve Tarım Makineleri Dağıtıldı

Sinop'un Gerze ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı ile IFAD iş birliği kapsamında yürütülen Kırsal Kalkınmayı Destekleme Programı çerçevesinde çiftçilere yüzde 70 hibeli sera ve tarım makineleri dağıtıldı.

Belören köyünde düzenlenen törende 5 üreticiye 250 metrekarelik sera, 28 çiftçiye balya makinesi ve 38 kişiye ot toplama makinesi desteği sağlandı.

Destekleme kapsamında kurulumları tamamlanan seralar Abdaloğlu, Belören, Çırnık ve Sazak köylerinde faaliyete geçti.

Ekipmanların dağıtım işlemlerinin ise 8-10 Ekim tarihleri arasında tamamlanacağı bildirildi.

Vali Özarslan, törende yaptığı konuşmada, tarımsal üretime verilen desteklerin kırsal kalkınma açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Devletimizin sağladığı bu hibelerle hem üreticimizin yükü hafifliyor hem de verimliliği artırıyoruz. Amacımız köylerimizde üretimi desteklemek, çiftçimizin emeğini daha değerli hale getirmektir." dedi.

Vali Özarslan, sağlanan desteklerin çiftçilerin üretim kapasitesini artıracağını ve kırsal kalkınmaya önemli katkılar sağlayacağını belirtti.