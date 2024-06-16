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Sinop'ta Çeltik Üreticileri Tarımsal Faaliyetlerde Dron Kullanıyor

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Sinop'un Saraydüzü ilçesinde çeltik üreticileri, tohum ekme, gübreleme ve ilaçlama gibi tarımsal faaliyetlerini dron kullanarak yapıyor. Dronlar sayesinde işler daha hızlı yürüyor ve maliyetler düşüyor.

Sinop'un Saraydüzü ilçesinde çeltik üreticileri, tohum ekme, gübreleme ve ilaçlama gibi tarımsal faaliyetlerini dron kullanarak yapıyor.

Cumatabaklı köyünde yaşayan çeltik üreticisi Arif Özcan, insan gücüyle yapılan ilaçlamanın hem yorucu hem de zaman kaybına neden olduğunu söyledi.

İşlerin daha hızlı yürümesi ve maliyetlerin düşmesi için bazı tarımsal faaliyetlerde dron kullanmaya başladıklarını vurgulayan Özcan, şöyle konuştu:

"Bir kişi günlük 2 bin 500 lira yevmiye alıyordu. Dron sayesinde hem bedenen yorulmuyoruz hem de maliyetleri düşürüyoruz. Gübrelemede ve tohumlamada da kullanılıyor. Rahat etmek istiyorsak teknolojiye uyacağız."

Kaynak: AA / Güncel

Saraydüzü Çeltik Sinop Ekonomi Güncel Haberler

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