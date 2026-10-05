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Sinop'ta Amatör Spor Haftası kapsamında yürüyüş ve çelenk töreni gerçekleştirildi

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Sinop'ta Amatör Spor Haftası dolayısıyla yürüyüş ve çelenk sunma töreni düzenlendi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen program kapsamında protokol üyeleri ve sporcular Tarihi Cezaevi ve Müzesi önünden Hükümet Meydanı'na yürüdü, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Sinop'ta Amatör Spor Haftası dolayısıyla yürüyüş ve çelenk sunma töreni düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen program kapsamında Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi önünde bir araya gelen protokol üyeleri ve sporcular, Hükümet Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Kalyon, amatör sporun yalnızca fiziksel gelişimi destekleyen bir faaliyet olmadığını, disiplin, azim, dayanışma, kardeşlik ve centilmenlik gibi değerlerin kazanılmasında da önemli rol üstlendiğini söyledi.

Sporun tabana yayılmasına önem verdiklerini belirten Kalyon, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın ve gençlerimizin erken yaşlarda sporla tanışmasını ve her vatandaşımızın spor yapma imkanlarına erişmesini son derece önemsiyoruz. Bu doğrultuda ilimiz genelinde yürüttüğümüz çalışmalarla sporun bir yaşam biçimi haline gelmesini hedefliyoruz."

Kalyon, amatör sporun gelişmesine katkı sunan spor kulüpleri, antrenörler, hakemler, beden eğitimi öğretmenleri, spor yöneticileri ve ailelere teşekkür etti.

Kaynak: AA
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