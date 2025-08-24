Sinop'ta 4. Karakucak Güreşleri Coşkuyla Gerçekleştirildi

Sinop'un Gerze ilçesine bağlı Abdaloğlu köyünde 4. Karakucak Güreşleri yapıldı.

Ülke genelinden 312 pehlivanın kol bağladığı güreşleri yaklaşık 4 bin kişi izledi.

Finalde Efe Anıl'ı yenen Avrupa Şampiyanu Mücahit Çelik birinci olurken, üçüncülük kürsüsünü ise Resul Güne ile Ruşen Arda Güler paylaştı.

Ağalık ihalesini 1 milyon lira ile alan iş insanı Durmuş Sarıkaya 3. kez ağalık unvanını aldı. Keşkek Ağalığı ihalesi ise 420 bin lira ile Hüseyin Gül'ün oldu.

Güreşleri, Sinop Valisi Mustafa Özarslan, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Gerze Kaymakamı Yıldız Büyüker, Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Gerze Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, Dikmen Belediye Başkanı Adnan Acar ile siyasi parti il başkanları, STK temsilcileri, iş insanları ve muhtarlar da izledi.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan yaptığı konuşmada, "Bugün burada sadece güreşlerimizi değil, aynı zamanda Anadolu'nun kadim kültürünü, birlik ve beraberlik ruhumuzu yaşatıyoruz. Karakucak güreşleri, milletimizin geçmişten günümüze taşıdığı değerli bir mirastır. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş ise "Abdaloğlu köyümüzde düzenlenen bu anlamlı güreşler, sadece spor değil aynı zamanda kardeşliğin, dayanışmanın ve kültürümüzün yaşatıldığı bir şölendir. Türkiye'nin farklı illerinden gelen pehlivanlarımızın er meydanında verdikleri mücadele, gençlerimize de örnek olmaktadır. Katkı sunan herkese şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Gelenekselleşen güreş festivalinde olmaktan mutlu olduğunu kaydeden Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz "Bugün burada ata sporumuz güreşi yaşatmanın ve böylesine büyük bir organizasyona tanıklık etmenin gururunu yaşıyoruz. Karakucak güreşleri, kültürümüzün ve kardeşliğimizin en güçlü simgelerindendir. Bu güzel etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Gerze Belediye Başkanı Osman Belovacıklı da şu şekilde konuştu:

"Bugün burada hep birlikte, ata sporumuz güreşi yaşatmanın gururunu yaşıyoruz. Abdaloğlu köyümüzün ev sahipliğinde düzenlenen Karakucak güreşleri, birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden biridir. Bu organizasyonda emeği geçen muhtarımıza, ağalarımıza, sponsorlarımıza ve bizleri yalnız bırakmayan binlerce vatandaşımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bu geleneği el birliğiyle sürdüreceğiz."