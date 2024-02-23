Sinop Boyabat'ta Halk Eğitimi Merkezi 2023 Planlama Toplantısı Düzenlendi

Sinop'un Boyabat ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından 2023 yılı değerlendirme ve planlama toplantısı düzenlendi.

Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Nuri Aslan, müdürlük olarak 2023-2024 döneminde genel mesleki alanında 157 kurs açtıklarını söyledi.

Açılan kurslarda toplam 2 bin 768 kursiyerin eğitim aldığını ifade eden Aslan, şöyle konuştu:

"Merkezimizde 85 öğretmen ve usta öğreticinin görev aldığı kurslarımız, genel kurslar ve mesleki kurslar olarak ikiye ayrılır. Açılan genel kurslarımız 117 adettir. Bu kurslarımızdan 848 erkek, bin 282 bayan olmak üzere toplam 2130 kursiyerlerimiz faydalanmıştır. Genel kurslarımızdan 64 erkek 284 bayan kursiyerimiz sertifika almıştır. Mesleki 40 adet kurslarımızdan ise 96'sı erkek 542'si bayan olmak üzere 638 kursiyer faydalanmıştır."

Toplantıya, Kaymakam Enver Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, kurslarda görev alan öğretmen ve usta öğreticiler katıldı.