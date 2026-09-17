Singapur'un petrol dışı ihracatı, yapay zeka ürünlerinin etkisiyle temmuzda yüzde 46,2 arttı

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SİNGAPUR, 17 Eylül (Xinhua) -- Singapur'un petrol dışı ihracatı, temmuzdaki yüzde 24,1'lik yükselişin ardından ağustosta da yıllık bazda yüzde 46,2 artış kaydetti.

Enterprise Singapore perşembe günü yaptığı açıklamada, yapay zekaya ilişkin güçlü talep sayesinde elektronik ihracatın yüzde 131,8, elektronik dışı ihracatın ise yüzde 12 arttığını belirtti.

Petrol dışı yeniden ihracat, temmuzdaki yüzde 51,3'lük artışın ardından ağustosta da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53,3 yükseldi. Elektronik ürünlerin yeniden ihracatı yüzde 68 artarken, elektronik dışı ürünlerin yeniden ihracatı ise yüzde 32,9 artış kaydetti.

Toplam mal ticareti ağustosta yüzde 44,5 artarak bir önceki ayda kaydedilen yüzde 38,3'lük yükselişi sürdürürken, söz konusu dönemde hem ihracat hem de ithalat arttı.

Kaynak: Xinhua