Singapur'da dolandırıcılara "kırbaç cezası" öngören yasa 30 Aralık'tan itibaren uygulanacak

KUALA Singapur'da son 5 yılda yaklaşık 4 milyar dolarlık dolandırıcılık yapılmasının ardından, bu suça karışanlara kırbaç cezası öngören yasanın Meclis'te kabul edilmesiyle dolandırıcılık suçlarına karışanlara 30 Aralık'tan itibaren kırbaç cezası uygulanacağı bildirildi.

Meclis'te 4 Kasım'da kabul edilen yeni ceza yasası kapsamında, dolandırıcılık suçlarına karışanlara para ve hapis cezalarının yanı sıra kırbaç cezası 30 Aralık'tan itibaren uygulamaya konulacak.

Yeni düzenlemeye göre, dolandırıcılık şebekelerinin üyeleri ile şebeke için eleman toplayanlar dahil suçlulara 6 ile 24 arasında kırbaç cezası verilecek.

Dolandırıcılık gelirlerini aklamak veya aklanmasını kolaylaştırmak amacıyla banka hesaplarını ya da diğer kişisel bilgilerini bilerek kullandıranlar ise 12'ye kadar kırbaç cezasıyla karşı karşıya kalabilecek.

Diğer bazı dolandırıcılık türleri için de yetkili mercilerin kararına bağlı olarak kırbaç cezası uygulanabilecek.

Singapur İçişleri Bakanlığı, cezanın ağırlaştırılmasının, ülkenin kanunlarının "etkili, adil ve ortaya çıkan zorluklara duyarlı olmasını" amaçladığını belirtti.

Kırbaç cezası, ağır suçlarda da uygulanıyor

Singapur Hükümeti Teknoloji Ajansının verilerine göre, ülkede en yaygın dolandırıcılık türleri arasında kimlik avı, sahte iş ilanları, e-ticaret ve çevrimiçi alışveriş dolandırıcılıkları ile yüksek kazanç vaadi içeren yatırım yöntemleri yer alıyor.

Kırbaç cezası, Singapur'da soygun ve cinsel suçlar gibi ağır suçlarda, 50 yaş altındaki erkeklere hapis cezasıyla birlikte uygulanıyor.

İngiliz sömürge döneminde yürürlüğe giren bu ceza, Malezya ve Brunei'de de bazı suçlar için kullanılıyor.

