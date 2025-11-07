Haberler

Sındırgı'da Depremzede Esnafa Konteyner Dükkan Desteği
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremler sonrası iş yerleri hasar gören esnafa, AFAD tarafından konteyner dükkan kurulumu devam ediyor. İlk etapta 25 konteyner ile 8 iş yeri esnafa tahsis edildi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki depremlerin ardından iş yerleri hasar gören esnaf için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından konteyner dükkan kurulumu sürüyor.

İlçede 10 Ağustos ve 27 Ekim'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremlerde hasar gören 120 iş yeriyle ilgili başvurular doğrultusunda, esnafa konteyner dükkan kurulumu devam ediyor.

İlk etapta, 25 konteyner ve belediyeye ait 8 iş yeri tahsis edilen esnaf, çalışmalarını burada sürdürüyor.

Depremzede esnaf Gülhan Kara, 10 Ağustos'ta yaşanan depremde hem evinin hem iş yerinin hasar gördüğünü anlattı.

Depremin ardından devlet yetkililerinin durumlarıyla yakından ilgilendiğini aktaran Kara, "İş yerimizi acilen hazırladılar, işimizin başına geri döndük. Herkesin de işinin başına dönmesini istiyorum. Bu süreç benim için çok iyi oldu. Allah razı olsun hepsinden, büyüklerimizden. Burayı hem ev hem iş yeri olarak kullanıyorum. Allah razı olsun devlet büyüklerimden hepsinden binlerce kere." diye konuştu.

Esnaf Kenan Kocataş da depremlerden sonra iş yerinin yıkıldığını, konteyner dükkanlarda faaliyetlerini sürdürdüklerini belirtti.

İki deprem nedeniyle sıkıntı yaşadıkları dile getiren Kocataş, "Konteynere geldik, işletmemizi burada sürdürüyoruz. Devlet büyüklerimizin hepsinden Allah razı olsun. Bize burada yardımcı oldular." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Murat Seyman - Güncel
