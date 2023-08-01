Sincik ilçesinde içme suyu borusu patladı, köy halkı tepkili

Adıyaman'da 2 bin kişilik nüfusa sahip olan Sincik ilçesinin Çamdere köyüne gelen ve patladığı belirtilen içme suyu borusunun yaklaşık 1 yıldır onarılmadığını belirterek tepki gösterdi.

Sincik ilçesinin Çamdere Köyüne gelen Recep Grup İçme Suyu İshale hattında iddialara göre yaklaşık 1 yıl önce patlama meydana geldiği ve patlamadan dolayı içme suyunda sorun olduğunu belirten Çamdere köyü Muhtarı Ebubekir Bayındır, su borusu onarımı için çalmadıkları kapı bırakmadıklarını ve her hangi bir çözüm bulamadıklarını söyledi.

Ana şebekede meydana gelen arızadan dolayı yaklaşık 1 yıldır mağdur olduklarını söyleyen Çamdere Köyü Muhtarı Ebubekir Bayındır, "Köyümüzün içme suyu ihtiyacı Recep grup suyundan karşılanıyor. Bir yıla yakındır ana hat ile köy deposu arasındaki çelik boru patlamış durumda. Çalmadık kapı bırakmadık ama yetkililer bu arızayı gidermedi. Şuanda köyümüzde depremden dolayı hasarlı evlerin yıkımı yapılıyor. Toz toprak içerisindeyiz, su sıkıntısı çekiyoruz. Bu sıkıntımıza bir an önce çözüm bulunmasını istiyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN