Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Şimşek, ekimde yıllık enflasyonun 3,1 puan düşüşle yüzde 29,8'e indiğini açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, ekimde yıllık enflasyonun 3,1 puan azalarak yüzde 29,8'e gerilediğini belirtti. Şimşek, enerji enflasyonunun dezenflasyonu sınırladığını, gıda, konut ve enerjide arz yönlü politikaları hızlandıracaklarını kaydetti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gelecek dönemde ekonomik aktivitenin dengeli seyri, enerji ve emtia fiyatlarında öngörülen gerileme, beklentilerde iyileşme ve hizmet enflasyonunda ataletin azalmasının enflasyondaki düşüşü destekleyeceğini belirterek, "Aynı zamanda gıda, konut ve enerjide arz yönlü politikalarımızı hızlandırırken, yönetilen-yönlendirilen fiyatların bütçe imkanları dahilinde enflasyon hedefleriyle uyumunu güçlendireceğiz." ifadesini kullandı.

Şimşek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, ekim ayı enflasyon verilerini değerlendirdi.

Yıllık tüketici enflasyonunun ekimde geçen yılın aynı ayına göre 3,1 puan azalarak yüzde 29,8 olduğuna işaret eden Şimşek, enflasyondaki düşüşün ulaştırma hizmetleri ve enerji hariç genele yayıldığını belirtti.

Şimşek, bu dönemde yıllık enflasyonun gıdada 7,1 puan, enerji ve gıda dışı mallarda 2,5 puan, hizmetlerde 7,9 puan gerilediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ancak savaşın etkisiyle yükselen enerji fiyatları, enerji enflasyonunu 16,7 puan artırarak dezenflasyonu sınırladı. Önümüzdeki dönemde ekonomik aktivitenin dengeli seyri, enerji ve emtia fiyatlarında öngörülen gerileme, beklentilerde iyileşme ve hizmet enflasyonunda ataletin azalması enflasyondaki düşüşü destekleyecektir. Aynı zamanda gıda, konut ve enerjide arz yönlü politikalarımızı hızlandırırken, yönetilen-yönlendirilen fiyatların bütçe imkanları dahilinde enflasyon hedefleriyle uyumunu güçlendireceğiz."

Kaynak: AA
Bu haber 50 sitede yayınlandı.
Ünlü oyuncu Meltem Akçöl ile Beşiktaşlı futbolcu arasında sürpriz aşk iddiası!

Ünlü oyuncu ile Beşiktaşlı futbolcu arasında sürpriz aşk iddiası
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meteoroloji, AKOM ve Valilikten peş peşe uyarı! İstanbul dahil 21 ilde alarm

AKOM ve Valilikten peş peşe uyarı! 5'i birden İstanbul'a geliyor
TikTok'ta bu da oldu! Kafalarına kese kağıdı geçirip yayın açıyorlar

Bu işin sonu nereye varacak?
Aracına çarpan kişiyi karıştırdı, scooter'lı gence tokat attı! Cezası ağır oldu

Yanlış kişiye racon kesti! Bedeli ağır oldu
Trabzonspor'un yıldızı Muhammed Salah'a Türk vatandaşlığı sürprizi

Salah için büyük sürpriz! Devlet töreni düzenlenecek
Real Madrid'den hayatını kaybeden futbolcuya duygulandıran veda

Helal olsun size! Beğeniler sel gibi
Yapay zeka Galatasaray-Stuttgart maçının skorunu verdi! İşte kazanan

Dev maçın skorunu verdi! İşte kazanan
Futbol dünyası yasta! Kaleciyle çarpışan futbolcu öldü

Futbol dünyası yasta! Kaleciyle çarpışan futbolcu öldü