Simav'da durdurulan araçta tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi

Simav ilçesinde polis ekiplerince durdurulan aracın yolcu koltuğunun altında 1 adet tabanca, 6 fişek ve 3 gram esrar ele geçirildi.

Simav İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Hisaardı Mahallesinde yapılan kontrollerde durdurulan araçta yapılan aramada, yolcu koltuğunun altında 1 adet tabanca, şarjöre basılı vaziyette 6 adet fişek, M.Y. (29) isimli şahsın yapılan üst aramasında ise 3 gram esrar ele geçirildi.

Konuyla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - KÜTAHYA