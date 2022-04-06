SİLİVRİ'DE DEVRİLEN TANKERİN ŞOFÖR AĞIR YARALANDI - Haberler

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SİLİVRİ'DE DEVRİLEN TANKERİN ŞOFÖR AĞIR YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Silivri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tanker yoldan çıkarak devrildi.

Silivri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tanker yoldan çıkarak devrildi. Kazada araçta sıkışan şoför ağır yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında TEM Otoyolu Kınalı mevkiinde yaşandı. Henüz Bilinmeyen bir sebeple sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 35 AG 1142 plakalı tanker yoldan çıkarak devrildi. Kazada şoför araçta sıkışarak ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

SİLİVRİ'DE DEVRİLEN TANKERİN ŞOFÖR AĞIR YARALANDI

SİLİVRİ'DE DEVRİLEN TANKERİN ŞOFÖR AĞIR YARALANDI

SİLİVRİ'DE DEVRİLEN TANKERİN ŞOFÖR AĞIR YARALANDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

TEM Otoyolu, Kınalı, Tanker, Kaza, Güncel, Haberler

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