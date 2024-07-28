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Şilili Motosikletçi İstiklal Sürüşü'ne Katıldı

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Şilili motosikletçi Luis La Rivera Renteria, İstiklal Sürüşü'ne katılarak Türkiye turuna devam ediyor.

Şilili motosikletçi Luis La Rivera Renteria, Kurtuluş Savaşı'nda deniz yoluyla İnebolu Limanı'na gelen cephanelerin cepheye taşındığı tarihi İstiklal Yolu'nda düzenlenen "İstiklal Sürüşü"ne katıldı.

Yaklaşık 10 gün önce Türkiye turuna başlayan Şilili gezgin, Karabük'ün Safranbolu ilçesine geldi. Safranbolu Müzekent Motosiklet Kulübü Başkanı Celil Özdemir ve kulüp üyeleri ile sohbet ederken, Kastamonu'daki "İstiklal Sürüşü"nü katılacaklarını öğrenen Renteria, rotasını değiştirerek buraya gelmeye karar verdi.

İnebolu'dan başlayan ve Anıtkabir'de sona erecek 340 kilometrelik güzergahı katedecek Renteria, bir süre daha Türkiye'de kalmayı planlıyor.

Renteria, AA muhabirine, yaklaşık 2 ay önce dünya turu yapmak için Şili'den motosikletiyle yola çıktığını söyledi.

Türkiye'yi çok sevdiğini belirten Renteria, "Bir internet sitesinin yönlendirmesi ile Safranbolu hakkında bilgi sahibi oldum. Arkadaşların davetiyle Safranbolu'ya gelmiştim. Safranbolu'da kalırken bu sürüşten bahsettiler. Bu yolculuktan çok etkilendim. Arkadaşlarla birlikte bu sürüşe katılmaya karar verdim. Aynı zamanda Kurtuluş Savaşı'nı okumuştum ve bundan çok etkilenmiştim. Bunun içerisinde bulunmaktan çok mutlu oldum." dedi.

Rotanın sonuna kadar gideceğini ifade eden Renteria, "Burada, bu yolda olmak çok güzel bir duygu. Zaferin tüm yolunu tamamlamak istiyorum. Tüm yolunu tamamlayıp ondan sonra kendi yoluma devam edeceğim. Bu kadar uzun ve dağ geçitleri olan bu yolun hikayesi çok etkileyici." diye konuştu.

"Kortej sırasında motoruna Türk bayrağı taktı"

37 Reiders Kastamonu Motosiklet Kulübü Başkanı Fatih Peker de bu yıl altıncısı düzenlenen "İstiklal Sürüşü"nün Anıtkabir'de sona ereceğini söyledi.

Yaklaşık 340 kilometrelik bir güzergahta Güney Amerika'dan bir gezgin ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Peker, şunları kaydetti:

"Şili'den gelen bir arkadaşımız var. Dünya turu yapıyor. Türkiye'de Safranbolu'ya geldiğinde buradaki etkinliğin bilgisini alıyor. Kapadokya'ya gitmeyi planlarken bağımsızlık mücadelesinden çok etkileniyor ve dahil oluyor. Birinci etabı birlikte tamamladık. Kortej sırasında motoruna Türk bayrağı taktı. İstiklal Sürüşü'nde Şilili bir kardeşimizin olması çok güzel."

Safranbolu Müzekent Motosiklet Kulübü Başkanı Celil Özdemir de sosyal medya grubundan Luis La Rivera Renteria ile tanıştıklarını belirterek, "Bir sosyal medya gurubumuz var. Yurt dışından gelen gezginlere yardımcı olmak amacıyla kurulan bir grup. Arkadaşımız da bir paylaşımında Türkiye'de olduğunu ve nereleri gezebileceğini sordu. Biz de kendisini davet ettik. Safranbolu'dayken İnebolu'daki bu sürüşten bahsettik. Bu rotanın bizim için önemli olduğunu anlattık. Kendisi de tarih bilgisi olduğunu, seve seve katılmak istediğinden bahsetti. Burada olduğu için çok mutlu, çok heyecanlı. Biz de kulüp olarak onu ağırlamaktan mutluyuz." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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