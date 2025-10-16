Haberler

Silifke Kaymakamı Aslaner, Esnafla Kahvaltıda Buluştu

Güncelleme:
Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Saray Mahallesi'nde düzenlenen kahvaltı programında yerel esnafın taleplerini dinleyerek ilçenin ekonomik durumuna dair bilgiler paylaştı.

Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, kahvaltı programında bir araya geldiği esnafın taleplerini dinledi.

Aslaner, Saray Mahallesi'nde düzenlenen programda çarşı esnafıyla sohbet etti.

İlçede yapılan çalışmaları anlatan Aslaner, katılımcıların talep ve önerilerini dinledi.

Aslaner, esnafın, ilçenin ekonomisine ve sosyal hayatına önemli katkı sağladığını ifade ederek, "Sabah erken saatte dükkanlarını açıp rızkını bekleyen esnafımızla bir arada olmaktan, onlarla sohbet etmekten ve ekmeklerini paylaşmaktan dolayı çok mutlu oldum." dedi.

Programda, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Petek ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Kemal Balcı da yer aldı.

