Silifke'de Sanayi Sitesi Yollarının Bakım Çalışmaları Başladı

Mersin'in Silifke ilçesinde, Zeyneli Hacı Sanayi Sitesi'nde yolların bakımı için çalışma başlatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yeni Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde tahrip olan yollar için başlatılan çalışmalar, Fen İşleri Müdürlüğünce ekiplerince yürütülüyor.

Asfalt, parke ve yol yama çalışmalarının gerçekleştirildiği sanayi sitesinde çalışmalar sürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Turgut, sanayi sitesi esnafının talebi üzerine başlattıkları çalışmalarla yolların yenilendiğini belirtti.