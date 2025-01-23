Silifke'de Sanayi Sitesi Yollarının Bakım Çalışmaları Başladı
Mersin'in Silifke ilçesindeki Zeyneli Hacı Sanayi Sitesi'nde, tahrip olan yollar için bakım çalışmaları başlatıldı. Asfalt, parke ve yol yama çalışmaları Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülüyor. Belediye Başkanı Mustafa Turgut, çalışmaların sanayi sitesi esnafının talebi üzerine başlatıldığını açıkladı.
Mersin'in Silifke ilçesinde, Zeyneli Hacı Sanayi Sitesi'nde yolların bakımı için çalışma başlatıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yeni Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde tahrip olan yollar için başlatılan çalışmalar, Fen İşleri Müdürlüğünce ekiplerince yürütülüyor.
Asfalt, parke ve yol yama çalışmalarının gerçekleştirildiği sanayi sitesinde çalışmalar sürüyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Turgut, sanayi sitesi esnafının talebi üzerine başlattıkları çalışmalarla yolların yenilendiğini belirtti.