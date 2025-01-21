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Silifke Belediye Başkanı Turgut, 'Yılın Kareleri' Oylamasında Seçim Yaptı

Silifke Belediye Başkanı Turgut, 'Yılın Kareleri' Oylamasında Seçim Yaptı
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Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Anadolu Ajansının 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerde fotoğraf seçimleri yaptı ve emeği geçenleri kutladı.

Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasında tercih yaptı.

Turgut, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin 2024'te yurt içi ve dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Yılın Kareleri" oylamasında yer alan fotoğrafları inceledi.

Bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorisinde Orhan Fatih Doğan'ın "Geri dönüş" adlı fotoğrafını seçen Turgut, "Haber" kategorisinde Akın Çeliktaş'ın "Gökyüzünde protesto" başlıklı eserini oyladı.

Turgut, "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Alper Tüydeş'in "Otlar arasında", "Spor" kategorisinde ise Halil Sağırkaya'nın "Abluka" başlıklı karelerini seçti.

Fotoğraflarda emeği geçenleri kutlayan Silifke Belediye Başkanı Turgut, AA çalışanlarına başarı diledi.

Kaynak: AA / Murat Pancar - Güncel
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