Şikeli Maç Dolandırıcılığına 3 Sanık Ceza Aldı

Adana'da internet üzerinden "şikeli maç sattıkları" vaadiyle bir kişiyi 2 bin 460 lira dolandırdığı öne sürülen 3 sanıktan 2'si, 3 yıl 1 ay 15'şer gün, diğer sanık ise 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuksuz sanık R.U, C.A. ve B.M. ile müşteki M.K. ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, olay günü müşteki M.K'nin sosyal medya üzerinden sanık B.M. ile tanıştığını, B.M'nin müştekiye "bizim maçlarımız şikelidir, yüzde yüz sana para kazandıracağız" dediğini, sanığın böylelikle müştekiden R.U'nun banka hesabına 2 bin 100 lira, C.A'nın hesabına ise 460 lira göndermesini sağladığını belirtti.

Savcı, müştekinin kendisine verilen 2 ayrı banka hesabına parayı gönderdikten sonra sanıkların M.K. ile irtibatını kestiğini ve fikir ve eylem birliği içinde hareket eden sanıkların benzer suçlardan soruşturmalarının bulunduğunu bildirerek, R.U, C.A. ve B.M'nin "bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan ayrı ayrı cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanıklar suçsuz olduklarını öne sürerek, beraatlerini talep etti.

Müşteki M.K. ise zararının giderilmediğini ve şikayetçi olduğunu belirterek, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti de "bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan sanık B.M'yi 3 yıl 9 ay hapis ve 4 bin 600 lira adli para cezasına, sanıklar R.U. ve C.A'yı ise 3 yıl 1 ay 15'şer gün hapis ve 3 bin 820'şer lira adli para cezasına çarptırarak mevcut hallerinin devamına karar verdi.